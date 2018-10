Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietsster ernstig gewond na aanrijding in Eindhoven De vrouw belandde op de voorruit van de auto en vervolgens op de weg. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision)

EINDHOVEN - Een fietsster is zondagmiddag op de Marathonloop in Eindhoven ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De vrouw werd volgens omstanders op een oversteekplaats geschept en belandde via de vooruit van de auto een stuk verderop op de weg.

Geschreven door Sandra Kagie

Twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook landde een traumahelikopter in de buurt op het hockeyveld. Hier moesten de speelsters snel het veld af voor de helikopter die landde. Specialisten van de politie doen onderzoek. De weg is afgesloten.