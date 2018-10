Deel dit artikel:













Politie zoekt ‘politieman’ die 20-jarige Tilburger bewusteloos sloeg Foto: Archief

TILBURG - De politie in Tilburg is op zoek naar een man die zich uitgeeft voor ‘politieman’ en die een 20-jarige Tilburg bewusteloos sloeg. Dat gebeurde zaterdagnacht rond kwart voor vier in de Koestraat in Tilburg.

Geschreven door Corné Verschuren

Toen agenten op de melding afkwamen lag er een gewonde man op de grond. Een vriend vertelde dat ze samen over het NS-plein liepen toen ze werden gefilmd door een man op een fiets. Op de vraag daarmee te stoppen en het filmpje te wissen, antwoordde de man dat hij van de politie was. Hij toonde ook een 'legitimatie’. Daarop ontstond een woordenwisseling en de sloeg de 'politieman' de 20-jarige in het gezicht. Daarna fietste hij weg in de richting van het Rosmolenplein. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen van het voorval.