Oldtimer in vlammen op in Valkenswaard, bestuurder had net verwarming van auto laten maken Foto: Rico Vogels

VALKENSWAARD - Een Mercedes is zondagmiddag in de Dorpsstraat in Valkenswaard in vlammen opgegaan. De bestuurder kwam net uit België waar hij de verwarming van zijn oldtimer had laten repareren.

Geschreven door Corné Verschuren







Kort voor Valkenswaard kwam er rook onder het dashboard uit waarop de bestuurder de auto aan de kant zette. Vervolgens brandde de auto totaal uit.