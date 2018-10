Van der Poel domineert wedstrijd: 'Ik voelde mij uitgerust'

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft ook de derde wedstrijd in de strijd om de Superprestige gewonnen. Na Gieten en Boom boekte de 23-jarige Nederlander ook een zege in Ruddervoorde.

De renner uit Hoogerheide liet de concurrentie kansloos. Al in de openingsronde sloef VDP een gat, zonder dat hij echt hoefde te versnellen. Toen hij eenmaal echt aanzette, waren concurrenten als Wout van Aert en Toon Aerts kansloos. Op de finish had Van der Poel 35 seconden voorsprong.

"Ik had het niet echt verwacht", zei Van der Poel over zijn overmacht. "Ik zat de eerste halve ronde in het wiel uit de wind, en toen ik demarreerde had ik meteen een gat. Ik heb ook wat seconden extra voorsprong gekregen omdat ze erachter twijfelden. Toen ik een halve minuut had, wist ik dat ze het moeilijk dicht zouden krijgen."

Met het oog op het Europees kampioenschap van volgende week heeft Van der Poel veel vertrouwen opgedaan. "Het is wel leuk om zo goed aan de start te staan", zei hij. "Ik voelde mij uitgerust. Dat geeft veel vertrouwen naar het EK. Als je die trui hebt, is het ook leuk om dat te verlengen."

De renner won alle races waaraan hij deelnam behalve de cross in Lokeren waar hij na een val geblesseerd de strijd moest staken. Dit is zijn zesde overwinning.