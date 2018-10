Deel dit artikel:













Parachutist crasht op dak en valt op straat, beveiligingscamera legt alles vast De parachutist valt eerst op een dak en komt daarna op straat neer.

ZEGGE - In de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge is zondagochtend een parachutist gecrasht. De parachutist is lid van vereniging Skydive ENPC in Breda, zo bevestigt de club. Een beveiligingscamera legde het ongeval vast.

Geschreven door Frances Vermeeren

Het ongeluk gebeurde rond halftwaalf 's ochtends. Op de camerabeelden is te zien hoe direct na het ongeval een automobilist en een wielrenner te hulp schieten. Volgens chef-instructeur Wytse Dijkstra van ENPC gaat het om een leerlingparachutist die voor de derde keer een sprong maakte. "Naar omstandigheden gaat het goed met de man. Hij ligt nog in het ziekenhuis", vertelt Dijkstra. "Om parachuteren onder de knie te krijgen moet je letterlijk en figuurlijk vlieguren maken", gaat hij verder. "Het was zijn eerste sprong alleen en hij heeft daarbij een inschattingsfout gemaakt." De aard van de verwondingen is niet bekend. Evaluatie

Het ongeval heeft de hele vereniging geraakt. "Het is heel erg vervelend als mensen gewond raken bij iets wat ze als hobby uitoefenen. We zijn vandaag met een aantal mensen bij elkaar gekomen om alles te evalueren. Het is bijzonder fijn dat er direct mensen zijn komen helpen na het ongeluk." Weiland

Vorige maand raakten ook twee leerlingparachutisten van de vereniging gewond bij een ongeval. Zij kwamen anderhalfuur na elkaar terecht in een weiland in Zegge.