Fans genieten bij Pre-proloog Dakar: 'Je kan hartstikke dichtbij komen'

VALKENSWAARD - Het was weer de dag van het jaar voor de liefhebbers van de Dakar Rally. In Valkenswaard werd zondag de Pre-proloog gereden en daar kwamen zo'n twintigduizend mensen op af. Stofwolken en scheurende motoren, dat was het recept voor deze dag.

Voor liefhebbers van de Dakar is het een jaarlijks evenement waar naar uitgekeken wordt. "Het is ontzettend leuk. De kracht, power en het lef, dat is zo'n beetje alles wat leuk is", vertelt een bezoeker. "We gaan niet naar de Dakar toe, dat is een beetje ver, dus dit is de ideale oplossing". vertellen twee vrienden lachend.

Voor mensen die de Pre-proloog voor de eerste keer bezoeken, gaat er een wereld open. "Je kunt hartstikke dichtbij komen, de auto zelfs aanraken. En je kunt de jongens ook wat vragen, super leuk! Dat had ik echt niet verwacht", vertelt een man stralend.









Team De Rooy

Het is niet alleen leuk voor de bezoekers, ook de coureurs genieten met volle teugen. "Het is super leuk om zoveel mensen te zien die van de sport genieten en ons komen aanmoedigen", vindt Gerard de Rooy. "Ik vind het leuk om te zien dat kinderen tegen je opkijken. Kleine kinderen die dan bij zo'n grote vrachtwagen staan, dat is altijd een goede combi."

Gerard de Rooy had liever de Africa Eco Rally gereden. Het werd echter Dakar. "In overleg met de sponsors is besloten weer naar Zuid-Amerika te gaan. Dat had ik liever niet gezien, maar leg me erbij neer. Ik denk dat het wel een mooie Dakar wordt."

Er zitten een Argentijn en drie Brabanders in zijn team. Gerard de Rooy zelf, Ton van Genugten en Maurik van den Heuvel. "We zijn wel tevreden over de uitkomst. Ik was al eerder in gesprek met Maurik, dat was toen on hold gezet maar vorige week zaten we weer bij elkaar. Denk dat heel sterk team is. Brabant gaat voor de prijzen."









De Rooy heeft dit jaar een team dat voor het grootste gedeelte uit Brabanders bestaat. Naast Gerard de Rooy zitten Maurik van den Heuvel uit Boekel en Ton van Genugten uit Eersel. De Argentijn Federico Villagra is de vierde rijder. Het team van De Rooy gaat dit jaar voor drie wagens op het podium. En natuurlijk willen ze allemaal op de hoogste tree eindigen.

















Misschien wel de laatste keer

De kans bestaat het de laatste keer is dat de Pre-proloog in Valkenswaard gehouden wordt. De Raad van State besloot eerder deze week dat de huidige vorm van het evenement niet past binnen de bestaande regels voor het terrein. De gemeente moet nu kijken wat er wel en niet is toegestaan. De organisatie weet nog niet wat de gevolgen zijn en wacht op de beslissing die de gemeente neemt.