Phillip Cocu ontslagen bij Fenerbahçe

ISTANBOEL - Phillip Cocu kan zijn koffer pakken. De voormalige trainer van PSV is zondagavond ontslagen bij Fenerbahçe, zo maakte de club via Twitter bekend. Het ontslag van de trainer die bij PSV zo succesvol was, hing al langer in de lucht. Zelf stelde hij al dat tegen Ankaragücü gewonnen moest worden.

De Turkse topploeg ging zondagavond in eigen huis echter met 1-3 onderuit tegen die club en heeft nu al vijf duels op rij niet weten te winnen in de Süper Liga.

Fenerbahçe won op 16 september in de Turkse competitie voor de tweede en tot dusver laatste keer. Uit de laatste vijf competitieduels pakte de club uit Istanbul slechts drie punten.

Fenerbahçe staat met negen punten op de vijftiende plek, nog net boven de degradatiestreep. De ploeg van Cocu heeft in tien competitiewedstrijden welgeteld zeven keer gescoord. Ook werd Fenerbahçe uitgeschakeld in de kwalificaties van de Champions League.

Cocu had het bij de Turkse club van begin af aan niet makkelijk. Begin deze maand stuurde voorzitter Ali Koç nog drie Turkse assistent-coaches weg, omdat ze Cocu en de andere Nederlandse trainers hadden gepest.

Turkse draaideur

Cocu kwam in Turkije in een heksenketel terecht. De 50.000 fans die wekelijks in het stadion zitten, zijn bloedfanatiek en snakken naar een kampioenschap. In Turkije en daarbuiten heeft de club miljoenen fans.

De directie aarzelt niet om trainers die slecht presteren de laan uit te sturen. Sinds 2008 stonden negen trainers (inclusief Cocu) aan het roer. Cocu was de vervanger van Aykut Kocaman die moest vertrekken, hoewel hij de club vorig jaar naar de tweede plaats leidde. Dat de club al een jaar naar een nieuwe trainer zocht, terwijl Kocaman nog meedeed voor het kampioenschap, is eigenlijk al veelzeggend.

Cocu, die morgen jarig is, realiseerde zich bij zijn overstap al dat Turkije geen makkelijk land was om te werken. "De directie heeft me verteld wat hun plannen met de club zijn en die zijn serieus, ambitieus en uitdagend. Dat was voor mij de trigger om deze stap te maken, al zal het de komende seizoenen niet altijd even gemakkelijk zijn,” zei hij toen.