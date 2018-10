'Fabrikant stint vraagt faillissement aan'

Volgens Renzen werd vrijdag voor hem duidelijk dat het zo niet langer meer gaat. Hij keek naar de cijfers en constateerde dat er al weken niets meer binnenkomt. Er gaat volgens hem 'alleen maar geld uit, alleen maar meer'. Het bedrijf heeft 'nog net de salarissen er een keer uit kunnen persen', maar deze situatie is volgens Renzen 'niet vol te houden'.

Oss

De stint kwam negatief in het nieuws toen die in Oss onder een trein terechtkwam bij een overweg. Bij dat ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en raakten nog een kind en een begeleidster gewond. Daarna werd het voertuig voorlopig niet meer op de weg toegelaten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen nam dit besluit op basis van voorlopig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en het Nederlands Forensisch Instituut naar de veiligheid van de elektrisch aangedreven bolderkar.

Schroot

Renzen is het nog altijd niet eens met dit besluit en vindt dat het bedrijf geen kans heeft gekregen. Volgens hem is de stint niet onveilig. Hij wijst erop dat nog steeds niet duidelijk is wat de oorzaak van het ongeluk in Oss is.''

De rechter besluit dinsdag of de faillissementsaanvraag wordt goedgekeurd. Een doorstart heeft volgens Renzen geen zin. Hij spreekt van 'schroot. En daar heb je recyclebedrijven voor'.