Man mishandelt ex en haar moeder in volle winkelstraat Breda Foto: Pexels

BREDA - Een conflict tussen een man (29) en zijn ex-vriendin (21) is zondagmiddag in Breda flink uit de hand gelopen. De man gaf zijn ex een klap in haar gezicht. Ook bedreigde hij haar met de dood. De moeder van zijn ex-vriendin moest het eveneens ontgelden en kreeg een flinke schop. De man is later aangehouden in de Stallingstraat.

Geschreven door Corné Verschuren

De vrouw liep zondagmiddag met haar moeder en dochtertje door de Ginnekenstraat. Opeens kwam haar ex-vriend en vader van haar kind op haar af. Om allerlei reden uit het verleden mocht de man van de rechter zijn dochter niet zien. Na zijn dochter gekust te hebben, sloeg de man zijn ex in het gezicht en liep weer weg. Fluistertoon

Even later kwam hij zijn ex opnieuw tegen in een andere winkel. Toen bedreigde hij, op fluistertoon, haar met de dood. Daarna gaf hij de moeder van zijn ex, die op haar knieën het dochtertje aan het troosten was, een schop. Een omstander leidde vervolgens de agressieve man de winkel uit. Agenten hielden vervolgens de man aan in de Stallingstraat.