Molen in Lieshout de eerste in een lange rij Van Gogh-monumenten

Sinds vorig jaar is er een lijst met 39 Brabantse Van Gogh-monumenten. Het zijn plekjes in Brabant die samen het verhaal van Van Gogh vertellen. Denk aan de Collse watermolen bij Eindhoven (die Van Gogh schilderde), de protestantse kerk in Etten-Leur (waar Vincents vader predikant was), het Stadspaleis van Willem II in Tilburg (waar Vincent leerde tekenen) en dan nog 36 andere bijzondere plekjes.

Molen de Vogelenzang in Lieshout

De provincie, de gemeenten én Van Gogh Brabant hebben al afgesproken dat deze monumenten extra aandacht verdienen. Voor elk monument wordt de komende tijd een erfgoedcode ondertekend. De code voor molen De Vogelenzang in Lieshout die maandagmiddag wordt getekend, is de eerste uit de reeks.

Monumenten behouden

Volgens Frank van den Eijnden van Van Gogh-Brabant komt de code er op neer dat de eigenaar van het monument, de gemeente , de provincie én Van Gogh-Brabant hun 'uiterste best' doen om de monumenten én de omgeving 'te behouden én te beschermen'. Hij zegt: "De bedoeling is vooral elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen." Ook wordt onderzocht hoe de Van Gogh-monumenten voor het publiek kunnen worden opengesteld.

De Brabantse Van Gogh-organisaties zijn geschrokken toen in Zundert werd besloten een gebouw in het hart van het Van Gogh-gebied te verbouwen tot een appartementencomplex. De nieuwbouw komt tussen het geboortehuis van Van Gogh én de kerk waar zijn vader dominee was. Het voornemen van de Brabantse Van Gogh-instellingen is juist dat soort gebiedjes zo veel mogelijk hun oude sfeer te laten behouden. De ontwikkelingen in Zundert waren de reden om het tekenen van de erfgoedgedragscodes te versnellen.

Driekwart miljoen

Brabant is al een aantal jaren druk om te benadrukken dat Van Gogh een geboren en getogen Brabander was. Dat blijft een lastige zaak omdat verreweg de meeste schilderijen van de wereldberoemde artiest in Amsterdam hangen. De provincie heeft driekwart miljoen gestoken in een plan dat uiteindelijk per jaar zo'n 500.000 Van Gogh-toeristen naar de provincie moet lokken.