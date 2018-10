Opnieuw zes jaar cel geëist tegen 'wraakvader' Mario Haazen

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandagmiddag in hoger beroep opnieuw zes jaar celstraf geëist tegen Mario Haazen. Volgens de aanklager is er voldoende bewijs dat hij het overlijden van ex-tbser Jack S. riskeerde toen hij hem begin vorig jaar opspoorde, opwachtte en ten minste vier keer met een sneeuwschep tegen het hoofd sloeg.

De veertienjarige dochter van Haazen leert Jack S. via internet kennen. Hij doet zich voor als een Amerikaanse jongen van zeventien. Als S. een bos rozen in de tuin van de familie legt, vertrouwt vader Haazen de boel niet meer. Hij gaat op onderzoek uit en komt er na twee weken achter dat het om een oudere man gaat.

Eigen rechter spelen

De politie waarschuwt Haazen meermaals om niet voor eigen rechter te spelen. Toch gaat hij de Facebookbedrieger achterna. Hij vindt dat de politie niet snel genoeg optreedt. Met een sneeuwschep gaat hij hem te lijf in Eindhoven. De rechtbank legde hem tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep voor een veel zwaardere straf.

LEES OOK: Hoger beroep wraakvader Mario Haazen: 'Ik heb hem niet willen doden'

'Pedofielenjagers zijn geen helden'

H. kreeg destijds veel steun van mensen via sociale media. Het OM wil benadrukken dat iemand die voor eigenrichting gaat een zware straf verdient. Hiermee wil ze uitstralen dat pedofielenjagers geen helden zijn. Advocaat Jan Hein Kuijpers is het niet eens met de eis van het OM. "Mijn cliënt verdient geen lintje of bloemetje, maar wel het voordeel van de twijfel. Hij handelde in de overtuiging dat hij het goede deed. Hij had niet het plan om te doden, maar om op te sporen."

Kuijpers wil een veroordeling voor zware mishandeling. Ook wil hij dat Mario Haazen wordt veroordeeld voor de duur van het voorarrest en dat hij dus niet terug hoeft naar de cel; hij heeft ongeveer anderhalf jaar gezeten. Het OM kan er mee leven als Haazen tot aan de uitspraak vrij blijft. De uitspraak is over twee weken.