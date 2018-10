Wie kent deze brutale fietsendieven die in Eindhoven twee keer in dezelfde stalling toesloegen?

In een afgesloten fietsenstalling van de flat werden binnen korte tijd vijf fietsen gestolen. De eerste keer gebeurde dat in de nacht van 13 op 14 juli. De tweede keer werden er fietsen gestolen in de nacht van 18 op 19 juli. Van beide keren zijn beelden waarop de daders, twee mannen, goed te zien zijn.

Ze laten duidelijk zien hoe ze te werk gaan. Met een soort staaf zijn ze net zolang bezig tot ze de deur open hebben. Terwijl de een op de uitkijk staat, gaat de ander rustig zijn gang en pakt de fietsen.

Mensen die de daders herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via de gebruikelijke tiplijn: 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.