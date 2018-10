Deel dit artikel:













Werkzaamheden knooppunt Hooipolder drie jaar vervroegd Het knooppunt bij Raamsdonksveer (foto: Raoul Cartens)

RAAMSDONKSVEER - Knooppunt Hooipolder wordt drie jaar eerder onder handen genomen dan eigenlijk was bedacht. In 2022 wordt een begin gemaakt met het aanpakken van het knooppunt. Rijkswaterstaat komt hiermee tegemoet aan de wens van de provincie en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, Werkendam en Waalwijk. De provincie Noord-Brabant vroeg in november 2017 aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een versnelling van de aanpak van het knooppunt.

Geschreven door Petra van Middendorp

Het nieuwe knooppunt moet nu in 2026 klaar zijn. Het zuidelijke deel van de wegverbreding van de A27 volgt tussen 2027 en 2029. Volgens Gedeputeerde Van der Maat is het oplossen van de problemen bij knooppunt Hooipolder een grote wens van velen: weggebruikers die dagelijks in de file staan en de inwoners van omliggende dorpen die balen van het sluipverkeer. “Als eindbeeld zien wij een volledig stoplichtvrij Hooipolder voor ons. Maar dat bleek op korte termijn niet haalbaar. Daarom hebben we als regio het HooipolderPlus-plan bedacht. Een extra investering vanuit de provincie waardoor de files verdwijnen. Goed dat het gaat lukken om als eerste met dit knooppunt aan de slag te gaan als onderdeel van de verbouwing van de A27. De schop kan wat ons betreft niet vroeg genoeg de grond in.” Door de aanleg van een verbindingsboog hoeft er geen verkeer uit West-Brabant meer linksaf te slaan. Daardoor kunnen de verkeerslichten op het knooppunt geoptimaliseerd worden. De linksaf gaande rijstroken die vrijkomen omdat de verbindingsboog wordt aangelegd, worden benut voor het doorgaand verkeer van de A59 van het westen naar het oosten. Ook worden op twee plekken de verkeerslichten voor rechts afslaand verkeer weggehaald.