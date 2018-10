Deel dit artikel:













Justitie vermoedt subsidiefraude in veehouderij, vier woningen en drie bedrijven doorzocht Justitie vermoedt subsidiefraude in veehouderij. (Foto: archief)

DEN BOSCH - In een onderzoek naar subsidiefraude in de veehouderij zijn maandag vier woningen en drie bedrijven in Oost-Brabant doorzocht. Een verdachte is aangehouden.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) namen onder meer administratie in beslag. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed, meldde het Openbaar Ministerie (OM), dat het onderzoek leidt. Het OM heeft in deze kwestie voorlopig zes verdachten op de korrel. Een van hen is maandag aangehouden. Een miljoen euro

De verdachten hebben mogelijk voor 1 miljoen euro gefraudeerd met overheidsgeld. Het gaat om een financiële regeling die bedrijven in de intensieve veehouderij moet stimuleren om weg te gaan uit kwetsbare gebieden rond dorpen en natuur.