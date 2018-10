Zware spits verwacht door onstuimige en kletsnatte herfstdag, het is druk op A58 en A2

In de ochtendspits wordt veel regen verwacht. Afbeelding via Buienradar

EINDHOVEN - Het herfstachtige weer gaat in de dinsdagochtendspits veel files veroorzaken, zo was maandagavond de verwachting. Omdat het al vanaf de vroege ochtend regent zullen alle dagelijkse files een stuk langer zijn dan normaal. Het wordt onstuimig, kletsnat en bovendien behoorlijk koud met een graad of vier. Toch viel de verkeersellende tot halfzeven 's morgens nog best mee.

Tegen zeven uur stond er echter een file van vier kilometer op de snelweg A58. Tussen Bergen op Zoom en Tilburg moet rekening worden gehouden met een vertraging van veertig minuten. De reistijd voor het verkeer van Maastricht naar Eindhoven, over de A2, duurt twintig minuten langer. Ter hoogte van het Midden-Limburgse Nederweert is er sprake van een stremming.



Flink te verduren

Volgens weeronline zou het maandagnacht en dinsdagmorgen flink gaan regenen. Rond de middag wordt het even droog, maar daarna keert de buiIgheid terug. Hierdoor krijgt het verkeer het dinsdagavond ook weer flink te verduren. Bovendien speelt de wintertijd een grote rol: de avondspits verloopt nu deels in het donker. Voor de mensen die buiten moeten zijn: het gaat deze dinsdag waterkoud aanvoelen en de zon zal zich nauwelijks laten zien.













Veel regen

In totaal valt er dinsdag 10-20 mm regen in het land, maar in het zuiden en zuidwesten lokaal 20 tot 40 mm. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt dan in korte tijd toe naar (vrij) krachtig, langs de kust naar hard tot mogelijk stormachtig met windkracht 7 tot 8. Langs de kust kunnen ook zware windstoten van 80 km/uur voorkomen.

Overdag schommelt de temperatuur tussen de vier en negen graden. Pas dinsdagavond, als het droog wordt, loopt de temperatuur verder op.