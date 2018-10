Robbie Hageman blijft kickboksen en tekent tweejarig profcontract bij Glory

Robbie Hageman werd wereldkampioen in 2017.

EINDHOVEN - Robbie Hageman heeft een tweejarig profcontract getekend bij Glory, de grootste kickboksorganisatie ter wereld. De Eindhovenaar zal uitkomen in het weltergewicht (77 kg). "Ik wilde eigenlijk stoppen, maar nu ga ik er weer honderd procent voor!"

Een tijdje geleden twijfelde Robbie Hageman sterk of hij nog wel door wilde gaan met kickboksen op hoog niveau. Het tweejarige contract bij Glory neemt alle onzekerheid weg.

"Ik was aan het twijfelen geslagen en wilde eigenlijk stoppen", zo zegt de Eindhovense kickbokser. "Maar die twijfel is nu helemaal weg. Ik heb er zin in en ga er voor de volle honderd procent voor."

Contract is geen verrassing

Het tweejarige contract komt eigenlijk niet als een verrassing voor Hageman. Eind september maakte hij al zijn debuut voor Glory. Hij versloeg in de Johan Cruijff Arena Brahim Kallah. "Eerlijk gezegd had ik de aanbieding wel verwacht", zegt Hageman. "Ik ben blij dat ik getekend heb."

De Eindhovenaar zal de komende twee jaar minimaal 7 wedstrijden vechten voor organisator Glory. Zijn eerstvolgende wedstrijd is op 8 december in Rotterdam Ahoy tegen Mohammed 'The Destroyer' Jaraya.