64-jarige man verongelukt na aanrijding met auto in Breda, bestuurder wordt verhoord De hulpverlening na het ongeluk mocht niet baten (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

BREDA - Bij een ongeluk in Breda is dinsdagmorgen vroeg een 64-jarige Bredanaar omgekomen. Dit gebeurde rond kwart voor zes op het kruispunt van de Zwijnsbergenstraat en de Loevesteinstraat. De man kwam terwijl hij fietsend de kruising overstak in aanrijding met een auto, bestuurd door een 31-jarige man uit Bavel. Op de kruising staat verkeerslichten.

De automobilist wilde vermoedelijk zijn weg vervolgen in de richting van het centrum over de Claudius Prinsenlaan. De fietser reed over de Zwijnsbergenstraat en wilde vermoedelijk links af slaan, ook richting centrum. De bestuurder van de auto wordt op het politiebureau verhoord. De politie doet onderzoek.