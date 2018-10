Deel dit artikel:













De huurprijzen in Eindhoven stijgen sneller dan die in Amsterdam Archieffoto: ANP.

EINDHOVEN - De huurprijzen in de vrije sector in Eindhoven gaan de laatste twee kwartalen harder omhoog dan die in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens cijfers van verhuurplatform Pararius.nl liet Eindhoven, op Rotterdam na, afgelopen kwartaal de sterkste groei zien van de grote steden, met een plus op jaarbasis van 12,1 procent.

Geschreven door Ron Vorstermans

Rotterdam komt op de eerste plek, met een stijging van 14,3 procent. Te veel vraag, te weinig aanbod

Verhuurmakelaar Lavinia van Goeth Vastgoed uit Eindhoven stelt dat er simpelweg te veel vraag en te weinig aanbod is in Eindhoven. Dat heeft een opstuwend effect. “Met name appartementen staan steeds korter te huur en huurders staan er voor in de rij. Zelfs gestoffeerde huurwoningen - vaak met een iets hogere vraagprijs dan kale huurwoningen - worden op dit moment in zeer korte tijd verhuurd.” Ook buiten de Randstad zetten de prijsstijgingen dus door. Landelijk gingen de prijzen met 5,3 procent omhoog naar 16,04 euro voor een vierkante meter per maand. "De druk op de woningmarkt verspreidt zich als een olievlek over Nederland", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot.