Die kenden we nog niet: bloemenbabbelaar licht bejaarden op

BREDA - Een bosje bloemen cadeau krijgen. Dat is altijd leuk, maar niet als je daarna bestolen wordt. De politie waarschuwt oudere mensen uit Made, Breda en Oosterhout voor een bloemenbabbelaar. Het gaat om een dief die aan de deur een bosje aanbiedt dat de bewoners bijvoorbeeld van een tuinbouwbedrijf cadeau gekregen zouden hebben. Hij biedt zelfs vriendelijk aan om ze in een vaas te zetten, maar na vertrek zijn de bewoners bestolen.

De afgelopen weken zijn op meerdere plaatsen mensen het slachtoffer geworden van deze babbeltruc.

Land- en tuinbouwschool

Soms zijn de bloemen niet gratis, maar biedt de babbelaar ze te koop aan. Op donderdag 25 oktober wist de man zich bijvoorbeeld binnen te praten bij een bewoonster van De Doelen in Oosterhout. Zij kon het bosje bloemen zogenaamd kopen van een land- en tuinbouwschool. Hij zette ze in de vaas. Nadat het slachtoffer had afgerekend, miste zij geld.

Een week eerder heeft de man in ieder geval toegeslagen in de Cyclaamstraat in Made (op maandag 15 oktober) en in de Flierstraat in Breda (op donderdag 18 oktober). Ook in september was de bloemenoplichter actief.