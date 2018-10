Fataal liftongeluk bij TU Eindhoven: sloopbedrijf krijgt 100.000 euro boete

DEN BOSCH - Sloopbedrijf Heezen moet een boete van 100.000 euro betalen, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk, voor het fatale liftongeluk op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.

Bij het ongeluk kwam werknemer Ferry Stalder om het leven. Een andere man raakte zwaargewond. Hij liep een dwarslaesie en meerdere botbreuken op.

Lift stortte naar beneden

De werknemers waren in oktober 2015 op tien verdiepingen hoog aan het werk in een liftschacht. De lift moest gedemonteerd worden. Beide mannen stonden in de liftkooi die in de schacht met een stalen kabel aan een elektrische takel hing. De lift stortte naar beneden toen de kabel van de takel afliep.

Volgens de rechtbank is het sloopbedrijf ernstig tekortgeschoten in het beperken van de risico’s en gevaren van de werklocatie. Zo had het bedrijf niet gecontroleerd of de vanginrichting van de liftkooi werkte. Die vangrichting zou bij juiste werking de val van de liftkooi hebben afgeremd.

Veren doorgebrand

De drukveren van de vanginrichting bleken met een snijbrander te zijn doorgebrand, waardoor de remmen niet werkten. Dit zou bij een controle echter zijn opgemerkt.