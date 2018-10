Deel dit artikel:













Kozakken Boys wint na doelpunt in blessuretijd, TOP Oss verliest van AFC Amsterdam TOP Oss en Kozakken Boys proberen een ronde verder te komen (foto: VI Images).

EINDHOVEN - Kozakken Boys heeft de volgende ronde van de KNVB-beker bereikt door met 2-1 te winnen van Almere City FC. TOP Oss is er niet in geslaagd om de volgende ronde van het bekertoernooi te bereiken. De Ossenaren gingen met 1-0 ten onder in het Olympisch Stadion tegen AFC.

Geschreven door Job Willemse

Eindstand

Kozakken Boys - Almere City 2-1

Na tien minuten spelen komt Kozakken Boys op 1-0 door een doelpunt van El Azzouti. Na 75 minuten komen de bezoekers uit Almere op gelijke hoogte, maar diep in de blessuretijd is het opnieuw El Azzouti die een doelpunt weet te maken en Kozakken Boys naar de volgende ronde schiet. Eindstand

AFC Amsterdam - TOP OSS 1-0

Na een uur spelen komen de amateurs van AFC op voorsprong: Yordi Teijsse zet de Amsterdammers op 1-0. Daar bleef het verder ook bij. TOP Oss kreeg nog een handvol kansen, maar de verrassende nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie verliest van de amateurs van AFC.