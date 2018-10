Deel dit artikel:













'Eigen schuld, dikke bult', RKC-doelman Etienne Vaessen verwijt PSV arrogantie RKC-doelman Etienne Vaessen (foto: VI Images).

EINDHOVEN - PSV verloor dinsdagavond in eigen huis op pijnlijke wijze van eerstedivisionist RKC Waalwijk. Mark van Bommel stuurde een B-team het veld in en dat elftal was niet opgewassen tegen RKC. “Eigen schuld, dikke bult”, aldus RKC-doelman Etienne Vaessen na afloop.

Geschreven door Job Willemse

“Dit is gewoon een droom”, zegt Vaessen, die overigens zelf met twee grote fouten de doelpunten van PSV inleidde. De doelman kon het zelf nog amper geloven dat RKC de landskampioen uit de beker heeft geknikkerd. “De trainer zei al heel de week dat we vertrouwen moesten hebben. En dan komen ze respectloos met een B-team op de proppen.” LEES OOK: PSV ligt uit de beker na blamage tegen RKC Waalwijk Bekijk de video en lees verder. PSV speelde met elf andere namen ten opzichte van afgelopen zaterdag en Van Bommel liet Dirk Abels en Matthias Verreth debuteren. De doelman van RKC vond dat PSV de nederlaag aan zichzelf te wijten had, mede door de opstelling. "Eigen schuld, dikke bult. Toen we de opstelling hoorden, zorgde dat voor een extra motivatie bij ons."