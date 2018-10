Guus Meeuwis kookt weer met sterrenchef Dick Middelweerd: van verjaardagssaté tot rijsttafel

“Onze vriendschap is begonnen rondom genieten. Genieten van lekker eten, genieten van muziek en vooral genieten van het leven. Het maken van ons eerste kookboek was zo’n feest dat het smaakte naar meer", aldus de Tilburgse zanger en de sterrenchef van restaurant de Treeswijkhoeve in Waalre.

Leukste eetmomenten

In het nieuwe boek wordt stilgestaan bij de leukste eetmomenten van het jaar: feestdagen en andere belangrijke gebeurtenissen. "Die momenten vieren we het liefst met familie en vrienden en een bord vol lekkers. Want lekker eten maakt − als je het ons vraagt − van elk feestje een goed feestje”, aldus Guus en Dick.

Het nieuwe kookboek van Guus en Dick





Net als in het eerste kookboek zijn de gerechten van Guus lekker makkelijk om te maken en die van Dick perfect om mee uit te pakken. Zo vind je het recept voor de verjaardagssaté die Guus elk jaar serveert. Of een Indische rijsttafel voor een heerlijk sinterklaasavondje. Ook de worstenbroodjes Guus-en-Dickstijl mogen tijdens carnaval niet ontbreken.

Iedere dag een feestje

"De recepten zijn stuk voor stuk voor speciale momenten, maar ook voor een willekeurige dinsdag – misschien wel juist op een doodgewone dinsdag. In iedere dag schuilt namelijk een feestje", aldus de lekkerbekken.