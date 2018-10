Veel minder aardappelen, uien en bieten door droogte

EINDHOVEN - Door de extreem droge zomer worden dit jaar een stuk minder aardappelen, uien en suikerbieten geoogst. Dat blijkt woensdag uit de Oogstraming 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uienoogst spant de kroon, die oogst valt naar verwachting 44 procent lager uit dan vorig jaar.

Ook de aardappeloogst is slecht: naar verwachting wordt dit jaar 23 procent minder geoogst dan in 2017. Datzelfde geldt voor suikerbieten, daar valt de oogst waarschijnlijk 13 procent lager uit.

Misoogst

"Voor uien is het een echte misoogst", zei LTO-voorzitter Jaap van Wenum woensdagmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Er was gerekend op een 30 tot 40 procent lagere uienoogst, maar de schade ligt dus nog hoger. Er zijn boeren die de uien niet eens geoogst hebben, omdat het de moeite niet waard is."

Duurdere uien

De kans is dan ook groot dat uien binnenkort voor een hogere prijs worden verkocht in de supermarkt. Vooral omdat ook in de landen om ons heen de oogstramingen slecht zijn. Voor aardappelen geldt dat niet, want aardappeltelers werken vaak met contracten en vaste prijzen.

Suikerbieten

Telers hielden al langer rekening met een tegenvallende oogst. Zo stelde de Suiker Unie de jaarlijkse bietencampagne een week uit zodat de planten zich langer konden laven aan het regenwater dat die week nog zou vallen.

De definitieve oogstcijfers van 2018 worden eind januari 2019 bekendgemaakt.