N2 bij Eindhoven bezaaid met kip en satésaus door ongeluk, weg nog uren dicht

EINDHOVEN - Op de N2 bij knooppunt Batadorp is woensdagochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. De complete lading van de wagen ligt verspreid over de berm en de weg. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om kippenvlees en satésaus. Rond half een is Rijkswaterstaat nog druk bezig met opruimen van de troep. Het gaat om een behoorlijke hoeveelheid kip en saus. De weg is naar verwachting nog uren dicht.

Het ongeval gebeurde rond de klok van kwart over tien. De parallelrijbaan is dicht. Het verkeer kan omkeren bij de af- en toerit van Best (7) op de A58.

Volgens een ooggetuige zou de vrachtwagen eerst tegen de vangrail zijn aangereden en daarna tegen een matrixbord. De chauffeur is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij was na het ongeval wel aanspreekbaar. Volgens Rijkswaterstaat gaat het opruimen nog uren duren.