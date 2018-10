Van wie bende gij d'r ene? Bokser Max van der Pas wil zich kwalificeren voor Olympische Spelen 2020

En eigenlijk heeft hij nog wel een doel. Een medaille winnen tijdens het WK boksen en zo bij de beste drie van de wereld horen. "Ja, dat zijn flinke doelen", geeft de bokser toe. "Daarom ben ik ook iedere dag in Roosendaal te vinden om te trainen." Van der Pas werkt hard voor die doelen, maar geeft ook wel toe dat hij daarna waarschijnlijk gaat stoppen met het boksen. "Ik ga niet tot mijn 35ste nog doorstompen".

Boksende boer

"Ik ben eigenlijk maar gewoon een boer die is gaan boksen", grapt Van der Pas. Maar dat boerse komt wel een beetje terug als we hem vragen naar zijn favoriete dier. "Mijn hond Tyson, van Mike Tyson, daar ben ik gek op. Ja en varkens vind ik leuk. Ik heb tot vorig jaar veel bij een varkensboer bij ons in de straat gewerkt." Dat hij van het platteland houdt, moge duidelijk zijn. "Elsendorp vind ik mooi in Brabant, en Gemert ook. Vaak als ik ga hardlopen dan heb ik toch wel mooie plekjes daar bij ons in de omgeving. Ik houd gewoon van dat landelijke, van het Brabantse landschap."

