Paardencoaching helpt Nick na jaren echt verder: 'Ik leer respect voor mezelf te hebben'

Coach Theo Overberg kijkt op respectvolle afstand toe. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven werkt sinds een kleine twee jaar voor hun coaching en therapie met paarden. Dat doet ze niet met paarden op een private manege, maar met eigen beesten op het eigen terrein van De Paardenhoeve.

'Zonder oordeel, volledig neurtraal'

"Beesten oordelen niet, ze zijn volledig neutraal", legt coach Overberg uit. "Mensen kunnen zich op deze manier makkelijker uiten, durven meer te vertellen over wat hen van binnen bezig houdt. En paarden zijn heel gevoelige dieren. Die pikken direct de spanningen of gevoelens in de omgeving op."

Natuurlijk spelen de coaches een rol door op het juiste moment een goede vraag te stellen, maar de aanwezigheid van het dier is echt het grote verschil, vindt Nick. "Deze cursus is naar jezelf. En het paard zie ik echt als een spiegel. Die laat zien wat ik uitstraal."

Nick is door de jaren heen al aan veel cursussen begonnen maar is ook vaak in goede bedoelingen gestrand. "Sinds januari ben ik met deze coaching begonnen en ik heb nog nooit ergens zoveel uit gehaald dan hier." De sessies met een paard blijven veel beter hangen en als geheugensteun heeft Nick een paar kernwoorden op zijn spiegel hangen.

Inmiddels draaien zo'n 35 mensen mee in dit paardencoachprogramma. Het gaat dan niet alleen om cliënten van de GGzE, ook anderen weten de coaches te vinden.

'Het maakte me emotioneel'

Voor Nick zit de sessie er weer op. "Er was veel afleiding buiten de wei maar ik ervaarde heel sterk de aandacht van het paard. Dat is bijzonder voor mij. Het gaf me kracht en maakte me emotioneel. Dat had ik niet verwacht", evalueert hij met coach Theo.

Dan is het tijd om te gaan. Nick maakt het halster vast aan een leidsel en neemt Rosie weer mee uit de wei, naar de stal. "Je krijgt lekker eten dadelijk", belooft hij en knuffelt haar. "Dank je wel, hè".