Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











DNA-sporen leiden tot arrestatie van man die huis in Boxmeer overviel De daders gooiden een ruit in om binnen te komen. (Foto: politie)

BOXMEER - Met behulp van DNA is een 21-jarige man opgepakt voor een woningoverval in Boxmeer, vorig jaar november. De verdachte is maandag aangehouden in de gevangenis. Hij zat al vast voor een andere zaak, laat de politie woensdag weten.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, overviel samen met een 22-jarige man uit Arnhem een woning in Boxmeer. Dat gebeurde in de nacht van 31 oktober op 1 november vorig jaar. Worsteling

De mannen gooiden een ruit in om binnen te komen. In de slaapkamer van de 73-jarige bewoonster eisten ze geld, waarop een worsteling met de vrouw ontstond. Ze gingen er met haar tas vandoor. De overval kwam uitgebreid in televisieprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht aan bod. De 22-jarige man werd in december 2017 al aangehouden, ook hij zat al vast voor een andere zaak.