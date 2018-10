Extra opsporingsambtenaren in strijd tegen afvaldumpingen in buitengebied en bos

DEN BOSCH - Brabant krijgt acht tot negen extra opsporingsambtenaren in de strijd tegen afvaldumpingen in het bos en het buitengebied. Het worden boa's met extra taken. Dat blijkt uit een mededeling die Gedeputeerde Staten woensdag naar Provinciale Staten hebben gestuurd.

In april dumpten boswachters afval bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteerden daarmee tegen het toenemend aantal afvaldumpingen in hun bossen. Provinciale Staten erkenden de nood en er kwam ruim twee miljoen euro vrij om die milieucriminaliteit aan te pakken. Alle organisaties in Brabant die belast zijn met het toezicht in het buitengebied en de bossen hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken. Ze kwamen tot de conclusie dat het probleem zo groot is dat je de aanpak centraal efficiënter moet organiseren in plaats van elke club een zak geld te geven.

LEES OOK: Boswachters zijn duizenden dumpingen spuugzat

In Brabant bestaat het project SSiB, Samen Sterk in Brabant. Dat wordt aangestuurd door de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Tachtig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) strijden tegen onder meer tegen dumpingen, stroperij en wildcrossen.

Niet op kantoor

De handhavingsdiensten hebben nu met elkaar afgesproken dat die acht of negen extra mensen onder de vlag van SSiB gaan werken. Ze gaan niet alleen met hun collega's het veld in om afvaldumpingen te bestrijden, ze gaan ook werk coördineren zodat dat efficiënter uitgevoerd kan worden gedaan. Ze moeten ook gaan netwerken om beter zicht te krijgen op de problemen die er in het buitengebied en de bossen spelen zodat er sneller en beter kan worden ingegrepen.

Brief aan Tweede Kamer

Gemeenten en een aantal landelijke organisaties schreven woensdag een brief aan de Tweede Kamer over de kosten van het opruimen van drugsafval. De partijen willen dat het Rijk grondeigenaren weer financieel tegemoetkomt bij het opruimen daarvan. Eerder dit jaar liep een speciale regeling daarvoor af. Daarin werd maximaal de helft van de kosten door de overheid gecompenseerd.