Was de aanval van beren op een wolf in Dierenrijk te voorkomen?

1. De berenkenner

Eeg Manders is eigenaar en verzorger van dierenpark ZieZoo in Volkel. Hij verzorgt daar ook twee beren.

“Ik heb de beelden gezien en ik schaar deze situatie onder de noemer ‘dikke pech’. Beren en wolven zijn aan elkaar gewaagd en kunnen normaal prima met elkaar leven. Nu was er een uitzonderlijke situatie dat een wolf in het water belandt en een beer een kwade dag had. Dat kan gebeuren. Je stapt duizenden keren van je fiets af in je leven, maar je kunt ook een keer je enkel verzwikken.”

“Het is onzin om te zeggen dat Dierenrijk de diersoorten had moeten scheiden. In tachtig procent van de dierenparken zitten de beren bij andere dieren. In Frankrijk zitten ze zelfs vaak samen met de herten. Als ze maar genoeg ruimte hebben, dan gebeurt er niets. En wat je ziet is ook bijna menselijk gedrag. De beer en een wolf hebben ruzie, daarna bemoeien de soortgenoten zich ermee en wordt het een soort groepsgevecht.”

Bekijk de beelden van de aanval (let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren) en lees daaronder verder:



2. De wolvenkenner

Roeland Vermeulen is ecoloog en betrokken bij de stichting Wolven in Nederland.

“Normaal gaat het goed als beren en wolven bij elkaar zitten. Maar een incident tussen twee dieren kan altijd gebeuren. Twee honden die elkaar tegenkomen bijten elkaar doorgaans ook niet, maar in een uitzonderlijk geval wel.”

“Het is wel zo dat je dieren in een dierentuin uitdagingen moet geven als ze bij elkaar zitten. Ik kan niet inschatten hoe de situatie in Dierenrijk is, maar in dierentuinen is dat meestal wel het geval.”

3. De dierenmanager

Martin van Hees is zoölogisch manager van de Beekse Bergen.

“Beren en wolven zitten vaker bij elkaar in dierentuinen. Dan spelen ze meestal een soort kat- en muisspel. Ze sarren elkaar dan een beetje, op een leuke manier. Dan pakken ze het voer van elkaar af. Maar het gebeurt meestal op het land en omdat de wolf sneller is, kan ie ook makkelijk wegkomen als er een dreigende situatie ontstaan.”

“Nu viel de wolf in het water en heeft de beer gedacht, laat ik hem eens pakken. En de beren werkten met zijn vieren samen, wat ook vrij uniek is. Ik denk dat de beren het meer als spel hebben gezien, dan dat het de intentie was om de wolf te doden.”

“Deze dieren zijn in gevangenschap geboren en leven bij Dierenrijk in een groot verblijf. Dit gebeurt normaal nooit.”