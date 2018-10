Drukke avondspits verwacht na kipsaté-ongeluk bij Batadorp: 'Vertrek op tijd voor Eindhoven Airport'

EINDHOVEN - Rijkswaterstaat verwacht een drukke avondspits rondom knooppunt Batadorp bij Eindhoven na een ongeval met een vrachtwagen, woensdagochtend op de N2. Mensen die een vlucht moeten halen op Eindhoven Airport wordt aangeraden op tijd te vertrekken en om te rijden. Bij het ongeval kwam de complete lading kip en satésaus in de berm en op de weg terecht. Ook raakte een matrixbord beschadigd.

De vrachtwagen is inmiddels geborgen en de rotzooi is van de weg gehaald. Alle rijstroken zijn even na vier uur weer vrijgegeven. Vanavond na de spits gaat de N2 weer dicht, om de paal waar het matrixbord aan hangt te repareren.





Drukke avondspits

Hoewel de weg nu weer open is, verwacht Rijkswaterstaat toch wel veel problemen. "Omdat de weg pas aan het begin van de spits kon worden vrijgegeven betekent dat, dat er een drukke avondspits wordt verwacht", aldus een woordvoerder. "Zeker ook omdat daar nu al verkeer stilstaat."

Mensen die een vlucht moeten halen op Eindhoven Airport moeten dan ook op tijd vertrekken. "En rijd om", is het dringende advies van Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden A58 uitgesteld

De A58 zou eigenlijk vanavond afgesloten zijn vanwege werkzaamheden aan de brug over het Wilhelminakanaal. "Deze werkzaamheden worden nu uitgesteld omdat er anders geen goede omleidingsroute is."