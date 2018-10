Opnieuw onderzoek naar verdwenen miljoenen en kunstschatten van Zionsburg miljonair Ewald Marggraff

Veel mensen heeft Heijmans als gesproken over Zionsburg en zijn laatste bewoner Ewald Marggraff. Veel van die bronnen hebben echter ook aangegeven niet te willen meewerken aan zijn programma. “Vaak is een eerste reactie dat ze verbaasd zijn dat ze worden gebeld door mij, vervolgens veel vertellen om te besluiten dat ze dat niet willen herhalen voor een microfoon omdat ze in het verleden veel problemen hebben ondervonden door hun uitlatingen.”

Het verhaal van Zionsburg ligt heel gevoelig in Vught

Ruim twee jaar geleden zond ook Omroep Brabant een reportage uit over de geheimen van Zionsburg. Op uitnodiging mochten we destijds mee met een rondleiding door beheerder Frits Bevort. Na de opnamen, maar nog voor de uitzending schakelde Frits Bevort van de Marggraff Stichting echter een advocaat in met als inzet dat Omroep Brabant niet was uitgenodigd voor de rondleiding, dus illegaal opnamen had gemaakt. We konden echter schriftelijk overleggen dat we wel waren uitgenodigd.





Simon Heijmans gaat op zoek naar de waarheid over Zionsburg





Huisvriend Boudewijn wil niet (meer) meewerken

Tijdens die bewuste rondleiding werd Bevort bestookt met zeer kritische vragen door een groepje dat zich rond huisvriend Boudewijn Reijnga had geschaard. Sinds de raadselachtige dood van Marggraff voert Reijnga campagne om de waarheid boven tafel te krijgen. Volgens Boudewijn zijn er na de dood van Marggraff onder meer miljoenen euro’s verdwenen en kisten vol met historische documenten. Consequent wijst hij Frits Bevort aan als de man die ‘meer’ zou weten. Door alle commotie die ontstond na de uitzending van Omroep Brabant wil hij niet meewerken aan het nieuwe NTR-programma. “Hij heeft ons per mail laten weten dat hij minder prettige ervaringen heeft met journalisten en daarom van medewerking afziet”, zegt Heijmans. “Zijn telefoon neemt hij voor ons ook niet op.”





NTR podcast-serie over de mysteries van Zionsburg





NTR-podcast

Contact voor de speciale podcast-serie is er al gelegd met een tiental mensen, waaronder ook de Vughtse brandweer en burgemeester Van de Mortel. “En ik zoek ook mensen die Marggraff ooit hebben gesproken, of hebben gezien, of zijn weggejaagd uit het park. Maar ook mensen met verhalen, geruchten of wat dan ook. Het hele verhaal van A tot Z willen we brengen hopelijk met nieuwe informatie. Een verhaal dat landelijk vertelt moet worden, want de gebeurtenissen rond Zionsburg zijn veel meer dan een smeuïg lokaal verhaal."

Stichtingen, BV’s, de rol van huisvriend Boudewijn, de beheerder, bestuurders van die stichtingen, testamenten, verdwenen miljoenen, kunstschatten en gestolen historische documenten: We willen het verhaal zo breed mogelijk brengen”, zegt Simon Heijmans.