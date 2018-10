Deel dit artikel:













Drugspand gesloten in Vlijmen, boten en auto's in beslag genomen

VLIJMEN - Een bedrijf aan de Parallelweg in Vlijmen is op last van de gemeente Heusden per direct gesloten, omdat het een drugspand is. De politie is woensdagmiddag bezig geweest met een actie in de loods. Volgens omstanders zijn er zeker dertien auto's en twee boten uit het pand gehaald en afgevoerd. Op de gevel van het pand, over de naam van het bedrijf, zit een grote sticker met de tekst 'drugspand gesloten'.

Geschreven door Christel van der Meer

De politie bevestigt dat er woensdag een politieactie bezig is. "Maar vanwege het onderzoek kunnen we er nog niet meer over zeggen", aldus een woordvoerder van de politie. Het gesloten bedrijf is Handelsonderneming & occasions AM Traiding BV. Woensdagavond zijn specialisten bezig om drugsgerelateerde artikelen uit het pand te halen. Onduidelijk is of er drugs of grondstoffen voor drugs in het pand lagen, Arrestatieteam

Omwonenden zeggen dat ze hebben gezien dat een arrestatieteam meerdere mensen uit het pand heeft gehaald. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.