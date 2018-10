Deel dit artikel:













Mark Buijs wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout, nu nog burgemeester in Boxtel (Foto: archief)

OOSTERHOUT - Mark Buijs wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de voordracht van de vertrouwenscommissie. Buijs volgt Stefan Huisman op die in januari zijn ambt neerlegde. De 49-jarige Buijs is lid van de VVD en is al vijf jaar burgemeester van Boxtel. Ook was hij wethouder in de gemeente Heusden.

Geschreven door Corné Verschuren

Wanneer Buijs gaat beginnen in Oosterhout, is nog niet bekend. De benoeming moet officieel nog worden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. LEES OOK: Burgemeester is vechtpartijen zat en sluit de kroegen eerder Volgens raadsvoorzitter Walther Hoosemans is Buijs ‘een innemende man met een grote sociale vaardigheid’. Verder is Buijs, verantwoordelijk voor de portefeuille Veiligheid ‘iemand die niet zal wegkijken maar aanpakken’. Hij is daarbij gewend op te trekken met de hulpdiensten en andere partijen. LEES OOK: Burgemeester Mark Buijs van Boxtel: 'Den Haag bleef ijselijk stil over vluchtelingen' Personeelsborrel

Huisman kwam in opspraak nadat na een personeelsborrel meldingen binnenkwamen van vrouwen over handtastelijkheden door de burgemeester. Huisman bekende schuld en legde zijn ambt neer. Vijf vrouwen verklaarden lastiggevallen te zijn door de toenmalige burgemeester. Twee van die gevallen dateerden van voor de kerstborrel. De vrouwen deden geen aangifte van het voorval. LEES OOK: Burgemeester Oosterhout stapt op omdat hij te veel dronk en te ver ging tijdens personeelsborrel Na het aftreden van Huisman werd Marcel Fränzel in februari benoemd als waarnemend burgemeester. Fränzel moest van Commissaris van de Koning Wim van de Donk de rust terugbrengen in de roerige Oosterhoutse politiek. Fränzel was van 2002 tot en met 2013 burgemeester van Woensdrecht. Daarna was hij waarnemer in onder meer Veghel, Meijerijstad en Oosterhout. LEES OOK: Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel wil 'veiligheid en bestuurlijke rust' in Oosterhout