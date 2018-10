Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoner gewond bij gewapende woningoverval in Tilburg De bewoner raakte gewond bij de overval (foto: Toby de Kort/De Kort Media).

TILBURG - Een man heeft woensdagavond een woningoverval gepleegd aan het Piusplein in Tilburg. Een bewoner raakte hierbij gewond. De dader had een mes bij zich. Het is niet duidelijk of het slachtoffer daarmee gestoken is.

Geschreven door Maaike Cnossen

De man is geholpen aan zijn verwondingen door ambulancepersoneel. Volgens een getuige zag het er ernstig uit en is hij inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.



Na de overval werd een Burgernetmelding verstuurd. De dader is een licht getinte man van ongeveer 40 jaar oud. Hij had een zwarte jas met capuchon aan en een zwarte broek.



De politie doet onderzoek naar de gewapende woningoverval. Agenten gaan camerabeelden bekijken en getuigen horen. Volgens de omstander zijn ze in het centrum van Tilburg nog op zoek naar de dader.