Vijfklapper voor Willem II tegen Spakenburg in KNVB Beker

TILBURG - Willem II heeft met groot gemak de volgende ronde van de KNVB Beker bereikt. In eigen huis was het met 5-0 te sterk voor SV Spakenburg.

Vanaf het eerste fluitsignaal was de bedoeling van de thuisploeg duidelijk. Willem II, dat met Mattijs Branderhorst en Jordens Peters twee nieuwe spelers in de basis had staan, kwam binnen tien minuten op voorsprong via Fran Sol. Halverwege de eerste helft verdubbelde Daniel Crowley de voorsprong. De ploeg van trainer Adrie Koster was soms erg slordig, maar het kwaliteitsverschil met Spakenburg was desondanks duidelijk zichtbaar.

In de tweede helft liep de Tilburgse ploeg met gemak uit naar een grote voorsprong. Donis Avdijaj scoorde na acht minuten in de tweede helft de 3-0 na geblunder van de Spakenburg-verdediging. Vijf minuten later was Avdijaj de maker van de 4-0, hij schoot prachtig raak.

In de slotfase maakte Fran Sol de vijfde Willem II-treffer. Hij was het eindstation van een goede aanval van de thuisploeg. Donis Avdijaj was de aangever. Na een goed een-tweetje met Victor van den Bogert, die als debutant een kwartier mocht spelen, gaf hij Sol een opgelegde kans met een strakke voorzet.

De 5-0 was de laatste treffer van de avond. Willem II heeft zo, zonder heel erg goed te spelen, met speels gemak de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt.

AFGELOPEN. Willem II wint met ruime cijfers van Spakenburg: 5-0.

90' Kans voor Spakenburg. Argjend Selimi mag doorlopen richting Mattijs Branderhorst. De doelman van Willem II blijft koel oog in oog met de tegenstander, hij stopt de inzet en houdt de nul.

81' DOELPUNT WILLEM II Fran Sol prikt zijn tweede van de avond binnen. Na een mooi een-tweetje tussen Van den Bogert en Avdijaj geeft laatstgenoemde strak voor, Sol zet zijn voet er tegenaan en maakt de vijfde van Willem II.

75' De derde wissel bij Willem II. Eerder kwamen Jordy Croux en Kristófer Kristinsson binnen de lijnen, de derde man is een debutant. Victor van den Bogert komt binnen de lijnen voor Pol Llonch.

64' Twee schotjes van Spakenburg. De eerste is een makkelijke prooi voor Mattijs Branderhorst. Bij de tweede gaat Nick de Bont onderuit bij het schieten.

59' DOELPUNT WILLEM II Terwijl de supporters er op de tribunes een feestje van maken, doet Willem II op het veld ook mee. Daniel Crowley stuurt Donis Avdijaj weg met een prima boogbal, de buitenspeler twijfelt niet en schiet prachtig binnen: 4-0.

53' DOELPUNT WILLEM II Cendrino Misidjan helpt Willem II een handje. Eerst geeft hij de bal bijna aan Driess Saddiki. In een poging zijn fout te herstellen probeert hij de bal terug te spelen op zijn eigen doelpunt. Zijn pass is echter veel te zacht, Donis Avdijaj profiteert en tikt de bal langs Deckers in het doel: 3-0.

51' Willem II is fel uit de rust gekomen. De eerste minuten van de tweede helft spelen zich af op de helft van Spakenburg. Echte kansen zijn er echter nog niet geweest.

46' Dubbele wissel bij Spakenburg. Bij Willem II staan de elf basisspelers ook bij de start van de tweede helft aan de aftrap.

40' Willem II is duidelijk een maatje te groot voor Spakenburg. Maar omdat de thuisploeg soms erg slordig is, krijgt Spakenburg mogelijkheden. De bezoekers zijn er in de counter al een paar keer heel erg snel uitgekomen. Door onzorgvuldigheid van de aanvallers en doelman Mattijs Branderhorst staat het nog altijd 2-0.

37' Een combinatie van Willem II lijkt te mislukken, maar omdat de Spakenburg-verdediger mistast krijgt Fran Sol een mogelijkheid om zijn tweede van de avond te maken. Doelman Jordy Deckers voorkomt dat. De corner die volgt levert niets op.

29' Akelig moment in het strafschopgebied van Spakenburg. Jordens Peters gaat voor een rebound na een kopbal van Fran Sol, maar raakt daarbij doelman Jordy Deckers. Die blijft liggen. Na een behandeling staat hij weer, Deckers lijkt ook verder te kunnen.

24' DOELPUNT WILLEM II Daniel Crowley zet Willem II op een 2-0 voorsprong. De middenvelder zet goed door in het strafschopgebied. De Engelsman komt als winnaar van een soort worstelgevecht uit de bus en schiet raak: 2-0.

23' Na een goede actie van Pol Llonch komt de bal bij Donis Avdijaj. De buitenspeler kan fraai aannemen, maar zijn schot wordt geblokt.

17' Op de counter is Spakenburg heel erg gevaarlijk. Olaf van der Sande snelt richting het doel van Mattijs Branderhorst. De aanvaller is razendsnel, maar op het moment dat hij ruimte heeft om te schieten is hij te wild. De bal vliegt hoog over.

15' Willem II zet druk, de thuisploeg wil de wedstrijd snel beslissen. In een minuutje komt de bal een paar keer net niet bij een Willem II-speler in het strafschopgebied van Spakenburg. Het publiek kan het offensieve spel waarderen, de supporters laten zich horen.

9' DOELPUNT WILLEM II De thuisploeg begon slordig aan de wedstrijd, waar Spakenburg erg fel van start ging. Uit het niets staat Fran Sol na een goede pass van Donis Avdijaj oog in oog met Jordy Deckers. Sol omspeelt de doelman en schuift binnen: 1-0.

7' De sfeer zit er goed in in het Koning Willem II Stadion, waar de tribunes redelijk goed gevuld zijn. Na zeven minuten spelen is er wel het eerste fluitconcertje. Omdat ze bij Spakenburg wel heel erg lang doen over een ingooi. Veters strikken, bal kwijt. Het mag van de scheids, niet van de fans.

1' Er is afgetrapt in het Koning Willem II Stadion. Fran Sol heeft de wedstrijd in gang gebracht.

Opstellingen

Trainer Adrie Koster heeft het sinds zijn aanstelling bij Willem II al meerdere keren aangegeven, hij is niet van het snel wisselen in zijn basisploeg. Voor de wedstrijd tegen Spakenburg heeft hij twee wijzigingen doorgevoerd. Mattijs Branderhorst en Jordens Peters zijn in vergelijking met de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht de nieuwelingen in de startopstelling.

Branderhorst is sinds hij weer fit is na een zware blessure tweede doelman bij Willem II. In het bekertoernooi stond hij in de vorige wedstrijd tegen FC Volendam ook onder de lat. Timon Wellenreuther staat voor de bekerduels zijn plaats af.

Voor Peters is zijn basisplaats bijzonder. Bijna een jaar geleden, op 4 november 2017, speelde de centrale verdediger zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht van Willem II. Door een blessure en lange revalidatie stond hij lang aan de kant. Sinds de voorbereiding is hij bezig om volledig fit te raken. Dat moment is nu, hij speelt in plaats van Thomas Meissner.