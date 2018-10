Gewaarschuwde Fran Sol denkt nog niet aan Ajax: 'Eerst winnen van Spakenburg'

PSV werd dinsdagavond uitgeschakeld door RKC Waalwijk, terwijl TOP Oss onderuit ging tegen de amateurs van AFC. Het zijn waarschuwingen die Willem II serieus moet nemen. Woensdagavond speelt het in eigen huis tegen SV Spakenburg.

“Ze zijn al een maand met de voorbereiding op deze wedstrijd bezig", zegt Sol over de tegenstander. "Ze dromen van een duel met een eredivisieclub, in ons stadion. Wij hebben maar twee dagen voorbereiding. Maar supporters hebben gelijk. We hebben veel meer te verliezen dan te winnen. Daarom moeten we nog meer focus hebben dan normaal.”

Bekijk de video en lees daarna verder.

Vertrouwen

Sol verwacht dat Spakenburg met veel passie gaat spelen. “Dat is altijd gevaarlijk. Daarom moeten we focus hebben. Een overwinning geeft ons namelijk vertrouwen. We hebben de laatste tijd soms goed gespeeld en soms zijn we wat ongelukkig geweest. Maar met een zege krijgen we meer vertrouwen en kunnen we het pad van de zeges weer vinden. En we willen het publiek en de andere teams in de eredivisie laten zien waar we toe in staat zijn.”

Sol scoorde in de vorige bekerronde tegen FC Volendam. Dat kunstje hoopt hij te herhalen tegen Spakenburg. Al hoopt de aanvaller vooral dat hij kansen krijgt. “De laatste twee wedstrijden kreeg ik niet veel kansen. Dat is frustrerend voor een spits. Ik kan je vertellen dat ik liever twee kansen heb en niet scoor dan dat ik twee wedstrijden geen kansen heb.”

Ajax

De volgende competitiewedstrijd van Willem II is zaterdag, uit bij Ajax. Sol en zijn ploeggenoten zijn daar echter nog niet mee bezig. "We denken nu niet verder dan de wedstrijd van woensdag. Winnen is heel belangrijk voor de club en voor ons. Na Spakenburg denken we pas aan Ajax. Nu gaat het alleen om Spakenburg en dat we ze moeten verslaan.”