Piloten Ryanair mogen niet gedwongen worden te verhuizen, onzekere toekomst basis Eindhoven Airport

DEN BOSCH - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair mag zijn piloten niet overplaatsen naar een andere basis. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald in het kort geding dat 16 piloten tegen het bedrijf hadden aangespannen. Ryanair kondigde eerder aan de basis op Eindhoven Airport te sluiten. Volgens de rechter 'heeft het er alle schijn van dat Ryanair het besluit heeft genomen als sanctie op eerdere stakingsacties'.

De piloten hebben een arbeidsovereenkomst volgens het Ierse arbeidsrecht. Toch vindt de rechter in Den Bosch dat de Nederlands wet de bevoegdheid biedt om werknemers van een buitenlands bedrijf in Nederland te beschermen. Ryanair heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Geen overplaatsing

Ook ontbreken volgens de rechter de bedrijfseconomische redenen om de werkplek van piloten te verplaatsten. Het is Ryanair nu verboden om de piloten die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd over te plaatsen naar een andere basis. Strikt genomen kan de vliegbasis in Eindhoven alsnog dicht, maar dat is voor iedereen heel onpraktisch. Piloten zouden dan per taxi naar andere Europese vliegvelden gebracht moeten worden. Die reistijd geldt dan als werktijd.













Ook heeft Ryanair volgens de voorzieningenrechter geen blijk gegeven dat ze rekening houdt met de belangen van de piloten, terwijl de overplaatsing voor hen heel ingrijpend is.

Dwangsom

De luchtvaartmaatschappij moet van de rechter de salarissen van de piloten blijven doorbetalen en er voor zorgen dat zij kunnen blijven vliegen op een Boeing 737. Als er toch piloten worden overgeplaatst dan moet Ryanair per geval een dwangsom van 250.000 euro betalen.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt de uitspraak van de rechter in Eindhoven in een kort geding tegen Ryanair een 'geweldige overwinning'.

Staking

Ryanair maakte eind september bekend dat de vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, worden weggehaald. Dit was een dag nadat zowel de piloten als het cabinepersoneel op Eindhoven Airport hadden gestaakt. Op de basis werken 40 piloten en 98 cabinemedewerkers voor Ryanair.

Zowel de piloten als het cabinepersoneel hielden stakingsacties omdat ze boos zijn over de slechte arbeidsomstandigheden bij de prijsvechter. FNV Luchtvaart noemde de sluiting 'schandalig'. Het personeel, en hun familie, moet door de sluiting verhuizen.

Ontwricht

"Het bedrijf verwacht dat de werknemers binnen vier weken alles wat ze in Nederland hebben opgebouwd, oppakken en verhuizen naar een ander land. Hun leven wordt ontwricht en het enige wat Ryanair geeft, is een ticket naar de nieuwe basis", zei Asmea Hajjiri van FNV Luchtvaart eerder.

De Ierse prijsvechter heeft nu ongeveer 155 vluchten per week vanaf Eindhoven Airport. Door de sluiting van de basis zou dit volgens bronnen rond de luchthaven dalen naar 130 vluchten per week.