Man aangehouden voor twee gewapende overvallen in Tilburg [VIDEO]

De politie hield de verdachte rond kwart over acht aan op het Koggeplein. Er is niet veel over hem bekend, alleen dat het om een man gaat.

Piusplein en Piusstraat

Woensdagavond raakten twee mannen kort achter elkaar gewond op twee verschillende adressen toen vermoedelijk dezelfde man hun woning overviel. De eerste overval, op de Piusstraat, vond even na halfzes plaats. Een half uur later sloeg de man toe op het Piusplein. Op beide adressen raakte dus iemand gewond. Ook wist hij tot twee keer toe iets buit te maken.