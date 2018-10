'Minister gaf onjuiste informatie over politieverklaring Stint'

OSS - Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft volgens het Openbaar Ministerie onjuiste informatie verteld over een politieverklaring over de Stint. Dit meldt RTL Nieuws op basis van informatie van het OM. De elektrische bolderkar werd op 1 oktober verboden, mede op basis van een onjuist en onvolledig proces-verbaal.

De minister zei zaterdag dat er geen ‘aanvullende verklaring’ was waarin problemen met de Stint werden genuanceerd. Het OM, dat het onderzoek naar het spoordrama in Oss leidt, bestrijdt dit. Er zijn volgens justitie wel degelijk twee proces-verbalen bij de politie gemaakt.



Foute conclusies

De oorspronkelijke verklaring werd gebruikt als argument om de Stint van de weg te halen. Het gaat om meldingen van een kinderdagverblijf uit Amsterdam over mogelijke remproblemen met het voertuig. Toen bleek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hieruit onjuiste conclusies trok, wilde de opvang de verklaring intrekken. Uiteindelijk werd er een tweede proces-verbaal opgesteld.



Uit een reconstructie van RTL Nieuws bleek maandag dat het ministerie en de ILT zondag 30 september al op de hoogte waren van onjuistheden in de politieverklaring van het kinderdagverblijf. Maar het ministerie ontkende dat. Minister Van Nieuwenhuizen geeft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat het tweede proces-verbaal er toch is.



Informatie niet verstrekt

In die brief staat ook dat de fabrikant van de Stint geen gehoor heeft gegeven aan meerdere verzoeken van de inspectie om informatie over de elektrische bolderkar. De ILT stelde diverse vragen aan het bedrijf, onder meer over de gebruikte techniek in het voertuig en wanneer een bepaald model zou worden geïntroduceerd. De fabrikant werd gevraagd om die gegevens uiterlijk op 25 oktober aan te leveren, maar dat gebeurde niet. Op 29 oktober liet de ILT weten de informatie per direct te willen, maar de inspectiedienst heeft tot op heden geen enkele informatie ontvangen.