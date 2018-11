Corné van Kessel outsider op EK veldrijden: 'Als ik podium rijd, spring ik een gat in de lucht'

“Het zou natuurlijk heel mooi zijn”, zegt Van Kessel over winst op het EK. Maar ondanks de fijne woorden van de bondscoach weet hij dat er meer renners zijn die goed zijn. “Ik denk dat er een hele groep staat te dringen om die derde te zijn. Het hangt heel erg af van hoe de wedstrijd loopt. Gaan Wout en Mathieu naar elkaar kijken of niet, daar moeten wij op verder bouwen.”

“Ik heb zelf gezegd dat ik een plaats in de top vijf ambieer. Als dat lukt, ben ik zeer tevreden. En als ik een goede wedstrijd heb gereden en ik zit in de top tien, moet ik ook gewoon tevreden zijn”, geeft de renner van Telenet-Fidea aan. “En als ik een podium rijd, spring ik een gat in de lucht.”

Bekijk de video en lees daarna verder.

Brabantse grond

Als je Van Kessel hoort praten denk je niet direct aan een Brabander. Een Belgische tongval maakt duidelijk dat hij veel in België te vinden is. Hij woont er al jaren. Daarom is het extra mooi dat er nu een EK op Brabantse grond is, Van Kessel keert weer even terug. "Dat is altijd leuk. Er komt altijd een hoop volk kijken als er een wedstrijd in het Brabantse is. En voor het Nederlandse veldrijden is het goed dat er animo is om crossen te organiseren.”

Even was er twijfel of Van Kessel wel aan de start zou verschijnen. Tijdens de GP van Neerpelt maakte hij spectaculaire salto met de fiets. Wonderlijk genoeg hield hij daar niets aan over. Een dag later pakte hij in Luxemburg zelfs de eerste zege van dit veldritseizoen.

Van der Poel en Van Aert

Van Kessel hoopt op eremetaal. Hij weet echter ook dat er in principe twee man gaat strijden om het goud. Rivalen Van der Poel en Van Aert staan bovenaan de favorietenlijstjes. "Die mannen steken er gewoon torenhoog bovenuit. De ene keer is Mathieu beter dan Wout en andersom. Maar op een kampioenschap zit het meestal dicht bij elkaar.”

Achter de twee favorieten zit een grote groep met gelijkwaardige renners. Van Kessel heeft daarbij in ieder geval het voordeel dat het een parcours is dat hem ligt. "Het is draaien en keren, technisch en voor de rest heel snel rijden. Leuk voor in de cross en voor het publiek. Al brengt het ook stress mee. De positiekeuze is heel belangrijk. Maar normaal is dit wel een rondje voor mij hier.”