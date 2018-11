Voetbalherinneringen ophalen in de strijd tegen dementie, binnenkort bij Willem II

De ouderen gaan in het stadion praten over vroeger. (Foto: Willem II)

TILBURG - Voetbal als verbindende factor om eenzaamheid en beginnende dementie bij ouderen te bestrijden. Dat is wat ze bij voetbalclub Willem II willen gaan doen. Het idee komt van supporter Arjen Pijfers. Hij ontdekte de methode in Groot-Brittanië. “Daar is het echt heel groot, ik was verbaasd dat het in Nederland nog niet bestond.”

De ouderen worden uitgenodigd in het stadion en aan tafels van zes tot acht personen gaan ze het gesprek aan over vroeger. “Ze gaan herinneringen ophalen onder leiding van een vrijwilliger”, legt Pijfers uit. Spelersfoto’s, boeken, vaantjes, sjaaltjes en andere memorabilia, moeten de herinneringen aanwakkeren.

'Tot mijn verbazing was er nog niks in Nederland'

De initiatiefnemer keek het af in Schotland waar hij afgelopen voorjaar was. “Daar is het echt al heel groot. In Engeland en Schotland zijn er zo’n 250 groepen. Niet alleen bij voetbal maar ook bij bijvoorbeeld cricket, golf, rugby”, ontdekte Pijfers.

Terug in Nederland ging hij op onderzoek uit en tot zijn grote verbazing was er in heel het land nog geen enkel initiatief op dit gebied. Daarom benaderde hij zijn eigen club: Willem II. Binnenkort start een pilot. “We hebben al negen deelnemers waar we zes sessies mee gaan doen.”

'Mantelzorgers zijn verbaasd'

Tijdens de gesprekken over vroeger in Schotland zag Pijfers een enorme dynamiek ontstaan aan de tafels. “Als het over vroeger gaat zijn de ouderen nog heel erg bij de tijd. Ze kunnen herinneringen ophalen waar mantelzorgers en familieleden erg verbaasd over zijn dat dat nog in ze zit.”

“Het gevoel oproepen dat ze vroeger hadden toen ze naar het stadion gingen, dat werkt fantastisch.” De gesprekken helpen erbij de ouderen uit hun sociale isolement te halen. “Maar ook cognitief werpt het zijn vruchten af. Ze halen herinneringen op die een beetje vervaagd waren. Dit soort sessies reactiveert die herinneringen”, legt Pijfers uit.

'Roemrijke verleden van de Tricolores'

De deelnemers aan de pilot in Tilburg gingen in de jaren ’50 naar het stadion van Willem II. “In die tijd werd de club twee keer kampioen. Dus er liggen veel herinneringen over het roemrijke verleden van de Tricolores”, glundert de initiatiefnemers.

Binnenkort dus de eerste proefsessies. Pijfers hoopt dat het daarna komt tot een vast programma bij de Tilburgse club. En stiekem hoopt hij op nog meer. “Daarna wil ik kijken of het ook andere clubs in Nederland het idee omarmen.”