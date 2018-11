Joke's dementerende moeder zong tot op haar sterfbed: ‘Je zag haar gezicht helemaal ontspannen'

Muziek was voor Joke de enige manier om nog in contact te komen met haar dementerende moeder.

EINDHOVEN - Met de groeiende vergrijzing neemt het aantal Brabanders met dementie sterk toe. Zo ook de moeder van Joke (67) uit Eindhoven, die vier jaar lang met de ziekte moest leven. Muziektherapie bracht veel verlichting.

"Een klein wonder", noemt Joke het. Vier dagen lang had haar moeder Wies (89) niet meer gepraat terwijl ze op haar sterfbed lag. "We hadden eigenlijk al afscheid genomen." Totdat de muziektherapeute besloot om wat gitaar voor haar te spelen. "Ze speelde twee akkoorden en mam deed haar ogen open en begon met hele heldere stem mee te zingen. En dat terwijl er helemaal geen communicatie meer mogelijk zou zijn."

Of het een wonder was, zullen we nooit weten. Maar de invloed die muziek op Wies had, was groot. Tot aan het laatste moment. En daarbij ook de therapie die ze de laatste jaren van haar leven kreeg toen ze leed aan dementie.

Veel angsten

"Mijn moeder had tijdens haar dementie heel veel angsten. Ze had in het begin hele nare ideeën van een verzorgingshuis. Ze had een beeld van hoe het in haar tijd was, dat mensen werden vastgebonden." Die angsten zorgden er onder andere voor dat ze vaak niet uit bed wilde. Muziek bracht dan uitkomst. "Samen met de therapeut was een playlist heel zorgvuldig samengesteld met Hollandse liedjes uit de jaren vijftig. Daardoor wilde ze dan wel weer uit bed."

Wies kreeg de muziektherapie bij Vitalis in Eindhoven, één van de weinige zorginstellingen in Nederland die de therapie op brede schaal inzet. Joke: "Ik dacht eerst: waarom moet dat als therapie? Mam kan toch bij een koortje ofzo? Maar de therapie is heel persoonlijk. En na de therapie was ze altijd heel rustig." Het bleek een grote uitkomst. "Ik zeg altijd: het is een pilletje, maar dan een hele bijzondere."

Zingen gaat door

Wies overleed twee jaar geleden, maar de stem van haar dochter galmt nog regelmatig in het verzorgingshuis: "Ik heb een activiteit opgezet om elke maand oud-Hollandse liedjes te zingen voor deze mensen. Dat is heerlijk. Het is zo moeilijk uit te drukken in woorden, er gebeurt zoveel met deze mensen tijdens het zingen."