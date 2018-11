Ryanair sluit basis in Eindhoven ondanks uitspraak van de rechter

De rechter bepaalde donderdag dat Ryanair de rechten van de piloten schendt met de geplande sluiting van de basis. Ryanair moet zich op een basis in Nederland houden aan het Nederlandse arbeidsrecht. Ryanair mag de basis weliswaar sluiten, maar de piloten mogen niet worden overgeplaatst en moeten worden doorbetaald. Bovendien moeten de piloten hun vlieguren kunnen maken.

Joost van Doesburg van de Nederlandse Vereniging Verkeersvliegers: "Ryanair zal een hele trukendoos open moeten trekken om het voor elkaar te krijgen. Een optie is dat piloten met standplaats Eindhoven per taxi vervoerd worden naar bijvoorbeeld Charleroi. Die reistijd geldt dan wel als werktijd.

Overigens is van Doesburg wel blij met de overwinning die werd behaald bij de rechtbank.

"De budgetmaatschappij betaalt liever twee miljoen aan advocaten dan dat ze dat in hun personeel investeren", reageert voormalig Ryanair piloot Olav Leeman verbitterd. Hij is door Ryanair ontslagen en vecht dat nu aan. Door dit ontslag heeft hij weinig meer te verliezen en durft zich wel openlijk uit te spreken over zijn voormalige werkgever.

"Er heerst een angstcultuur bij Ryanair. Ik ben daar het levende bewijs van. Medewerkers worden geïntimideerd door eisen te stellen die een enorme invloed hebben op het privéleven. Wie zich daar over beklaagt, kan vertrekken.

Ryanair zegt al het betrokken personeel in een eerder stadium de mogelijkheid te hebben geboden om te verhuizen naar een basis in een ander land, waarbij hun staat van dienst en beloning gerespecteerd zullen worden. "Als bemanningsleden liever kiezen voor een ontslagregeling dan zullen we die keuze respecteren." Ryanair zal in dat laatste geval een ontslagvergoeding volgens Nederlands recht moeten betalen.

Minister wil einde conflict

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) roept budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair op zich aan het landelijke arbeidsrecht te gaan houden. Hij wil dat de prijsvechter binnen enkele weken een akkoord sluit met de vakbonden, gezien de aanhoudende conflicten met het personeel.

Koolmees voert samen met een paar Europese collega’s de druk op. De bewindslieden stuurden gezamenlijk een brief naar het hoofdkantoor van het winstgevende Ryanair in Ierland. Succes brengt verantwoordelijkheid met zich mee, stellen ze.

De ministers verwijzen naar de contacten van de maatschappij met de Europese Commissie, waarbij Brussel er steeds op aandringt arbeidswetten zo snel mogelijk na te leven. Koolmees benadrukt dat er anders bijvoorbeeld juridische stappen tegen Ryanair kunnen volgen.

De vakbond FNV Luchtvaart is blij met de brief: „Onze strijd voor en met de cabinemedewerkers van Ryanair begint zijn vruchten af te werpen