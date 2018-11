Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











800 kilo cocaïne gevonden tussen lading bananen in Moerdijk De politie is op zoek naar de doorrijder (foto: ANP).

MOERDIJK - Bij een fruitverwerkingsbedrijf in Moerdijk is woensdag ongeveer 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt tussen een zending bananen die vanuit de haven van Vlissingen bij het fruitverwerkingsbedrijf is afgeleverd.

Geschreven door Corné Verschuren

Medewerkers van het bedrijf vonden de drugs tijdens een kwaliteitscontrole en schakelden direct de politie in. De cocaïne is in beslag genomen en inmiddels in opdracht van de officier van justitie vernietigd. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van minstens 30 miljoen euro. Er is nog niemand aangehouden. De recherche doet verder onderzoek.