Rode Engelse dubbeldekkerbus als rijdend stembureau, niets is te gek om Altena te laten stemmen

Waarnemend burgemeester Yves de Boer van de gemeente Werkendam, die in opdracht van het Rijk de verkiezingen organiseert, probeert er alles aan te doen om de kiezers toch naar de stembus te krijgen.

“We laten in de regio op 21 november ook een dubbeldekker rondrijden als rijdend stembureau. Dat stembureau staat op plekken als carpoolplaatsen en onder meer op het bus-overstap station in Sleeuwijk. Mensen kunnen dus onderweg naar werk of school ook in de bus stemmen. Een oproepkaart en een ID zijn genoeg om in de bus te kunnen stemmen.”

Rick Verhoeven wist echt niet dat hij op 21 november naar de stembus mag

Volgeplakte verkiezingsborden

Omdat de verkiezingen in Altena deze keer niet synchroon lopen met de gemeenteraadsverkiezingen in de rest van Nederland, lijken veel minder kiezers te weten dat ze naar de stembus mogen. “Ze hadden er wel eens meer aandacht aan mogen geven. Je hoort er ook niemand over.”

Daarnaast zijn er ook mensen die het wel weten, maar absoluut niet gaan stemmen. “Daar heb ik niets mee." "Ze doen toch wat ze willen”, zijn dan veelgehoorde kreten. Dat er her en der verkiezingsborden staan die volgeplakt zijn met affiches, lijkt niemand op te vallen.

Brief van de burgemeester

Jonge kiezers die voor het eerst mogen gaan stemmen krijgen van Yves de Boer allemaal een persoonlijke uitnodiging om te komen stemmen. “Op de achterkant leggen we uit wat de verkiezingen inhouden. Je kunt naar de stemwijzer gaan, maar als je niet gaat stemmen moet je ook weten waarom je niet ga stemmen.”

Willekeurige stemgerechtigden, die we veelal op de hoogte moesten brengen dat er überhaupt verkiezingen zijn, neigen dan hun stem te geven aan een lokale partij. Die stemmers baseren dan hun keuze op wat voor hen belangrijk is in het dorp. In Altena kan gekozen worden uit acht partijen.