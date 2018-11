Beyoncé is er niets bij: kaarten voor Kasteel van Sinterklaas in Helmond binnen uur uitverkocht

Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond, over een paar weekjes zijn ze er weer, de Sint met zijn Pieten (foto: Karin Kamp)

HELMOND - De rondleidingen door het Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond zijn inmiddels niet alleen een traditie, maar ook rá-zend populair. De kaartverkoop begon donderdagavond om 20.30 uur. Binnen een uur waren alle 14.500 tickets verkocht.

Evenals voorgaande jaren zullen Sinterklaas en zijn (zwarte) Pieten van 20 november tot en met 2 december resideren in Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Omdat alle Brabantse vaders en moeders inmiddels wel weten dat bezoek welkom is, liep het storm donderdagavond. Fijn voor de mazzelaartjes die kaartjes hebben weten te bemachtigen of met hun school naar de Sint gaan, maar toch wel wat sneu voor de kinderen zonder een kaartje.

De stal van Americo

Misschien heeft organisator Niki de Greef toch nog wat goed nieuws voor deze kleine Sinterklaas fans. "Ik snap dat er kinderen teleurgesteld zijn en dat vinden we heel vervelend, maar er is gewoon niets aan te doen. En ik snap ook dat het kinderen om het Kasteel van Sinterklaas te doen is. Maar we hebben buiten, op het voorplein van het kasteel, ook een superleuk programma. Met een theatervoorstelling, een Spiegeltent, knutselworkshops, een draaimolen

én... de stal van Americo."

En wat nou het mooie is: voor dit programma zijn nog wél kaartjes te koop. Die kun je op de website www.hetkasteelvansinterklaas.nl bestellen. Snel doen want hé, de Stal van Americo, wie wil die nou niet zien?!

Het Kasteel van Sinterklaas is open van 20 november tot en met 2 december

Maandag: gesloten

Dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur

Zaterdag en zondag: 9.30 - 17.00 uur

Entree: € 3,75 per persoon (zowel baby's, kinderen, papa's, mama's, opa's, oma's en andere volwassenen)

