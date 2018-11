'We gaan er voor', net als bij de mannen liggen ook de PSV Vrouwen op kampioenskoers

Bij de mannen is PSV al sinds mensenheugenis een topclub. Het plan is om dat bij vrouwen ook voor elkaar te boksen. Want PSV werd nog nooit landskampioen sinds de oprichting van de eredivisie voor vrouwen.

"De ambitie is nu uitgesproken om ook bij de vrouwen een topclub te worden", zegt speelster Katja Snoeijs. "Het is superleuk dat we bovenaan staan en dat is genieten op dit moment. Het is lastig om nu al uit te spreken dat we landskampioen kunnen worden, maar we gaan er wel voor natuurlijk. Het zou mooi zijn als dat zou lukken."

Bekijk de video en lees verder.





Goede mix

PSV gaat er dit seizoen voor, de huidige koppositie geeft hopelijk aan dat er wat moois aan het ontstaan is bij de vrouwen. Geen toeval, want het team kreeg er dit seizoen tien nieuwe speelsters bij. "We hebben een goede mix in deze selectie", zegt spits Snoeijs, met negen goals topscorer van de eredivisie. "We hebben jonge én ervaren meiden. We zijn echt een team op het veld."

Ajax komt op bezoek!

Net als in de eredivisie voor mannen staat bij de vrouwen rivaal Ajax op de tweede plaats achter koploper PSV. Over twee weken, na de interlandbreak, komen de Amsterdammers op bezoek in Eindhoven. Voor Aniek Nouwen een bijzondere wedstrijd. Naast speelster is ze ook PSV-fan in hart en nieren. "Ik ben van jongs af aan al een echte PSV'er", zo beaamt ze. "Het is mooi dat we drie punten boven Ajax staan. Elke wedstrijd geef je alles, maar tegen Ajax heb je misschien toch net iets extra's."

Bekijk de video en lees verder.





Voor Katja Snoeijs ligt dat anders, de spits van PSV komt namelijk uit de regio Amsterdam. "Ik denk niet dat ik daar teveel op in moet gaan", lacht Snoeijs. "Nu ik voor PSV speel, ben ik gewoon voor de club PSV. Ook mijn familie kan nu wel genieten van de wedstrijden van PSV."

Eerst PEC Zwolle

Maar voordat de grote wedstrijd tegen Ajax wordt gespeeld, moeten de vrouwen vrijdagavond eerst op bezoek bij PEC Zwolle. Daar ligt bij de meiden dan ook de focus op. Want als je kampioen wilt worden, moet je ook dit soort wedstrijden winnen.