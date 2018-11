Klaas Dijkhoff over schrijnende 'ja dus'opmerking: 'Ik had het tegen Tim'

BREDA - VVD-politicus Klaas Dijkhoff heeft in een filmpje op Twitter gereageerd op de kritiek die ontstond nadat hij tegen Nemr, een 9-jarig jongetje 'Ja dus' zei, toen die hem vertelde dat hij bang was dood te gaan als hij uitgezet zou worden naar Irak. Twitteraars noemden de reactie van Dijkhoff harteloos, keihard en schaamteloos.

Nemr was door programmamaker Tim Hofman meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken over zijn dreigende uitzetting en problemen met het kinderpardon. De documentaire is te zien op het YouTube-kanaal van #BOOS. Op 8 november wordt 'Terug Naar Je Eige Land' uitgezonden op NPO 3.

Als de jongen over zijn angst vertelt, reageert Bredanaar Dijkhoff compleet onverschillig met 'ja, dus'. Nu er kritiek op hem is, stelt hij: "Ja dus, zei ik tegen Tim en niet tegen dat jongetje. Ik wilde hem geen valse hoop geven. Ik heb uitgebreider met Nemr gesproken over de reden dat hij terugmoet."

Hij verwoordt in zijn reactie nogmaals het VVD-standpunt. "Het is een rotverhaal voor zo'n kind, maar het zou ook niet eerlijk zijn om hem te laten blijven. Zijn ouders moeten terug en willen niet luisteren. Er zijn ook mensen die wel teruggegaan zijn. Als we kinderen als Nemr laten blijven, komen er weer nieuwe mensen die hetzelfde proberen," aldus de politicus van wie de partij een stringent migrantenbeleid voert.

Documentairemaker Tim Hofman zette gisteren ook een petitie online, waar mensen konden tekenen voor een burgerinitiatief over een 'kinderpardon dat wel werkt'. Zo'n pardon is er namelijk al, maar volgens Hofman werkt de regeling niet. 96 tot 99 procent van de aanvragen wordt niet toegekend. In Nederland wonen ongeveer 400 kinderen van migranten die hier geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen en mogelijk worden uitgezet. De petitie voor het burgerinitiatief is in een halve dag tijd al bijna 90.000 keer getekend.

Met een burgerinitiatief kunnen burgers onderwerpen op de agenda van de Tweede Kamer zetten. De initiatiefnemer heeft dan 40.000 handtekeningen nodig.