De polonaise niet sensueel? Na de elfde van de elfde zeker wel!

BEEK EN DONK - In tempo volgen, maar met gestrekte armen en op voldoende afstand, de klassieke polonaise is alles behalve sexy. Toch kan daar het komende carnavalsseizoen zomaar verandering in komen. Het epicentrum van de carnavalsrevolutie ligt mogelijk bij Café van de Burgt in Beek en Donk. Daar wordt op 11 november - de elfde van de elfde - de eerste cursus ‘Sensueel Polonaise Lopen (met kleren aan)’ gehouden.

Of het de nieuwe trend is, moet nog blijken, maar grote belangstelling is er zeker. Tot vreugde van organisator en polonaiseliefhebber Rob Franken. “De polonaise is een rode draad door ons bestaan.” Franken en zijn carnavalsbeweging Op d’n Tocht vielen zelfs al eens in de prijzen. “We hebben de eerste prijs gehaald met een polonaise in de Ganzendonkse carnavalsoptocht”, vertelt Franken vol trots.

De inhoud van de cursus is nog een beetje geheim, maar alles wordt uit de kast getrokken. “We hebben een professor-doctor in ons midden die de geschiedenis van de polonaise gaat vertellen”, aldus Franken, "want ook aan de nodige diepgang is gedacht". “Daarna gaan we het voordoen en dan hopen we dat mensen het overnemen. Het zou fantastisch zijn als het ontaardt in een polonaise die z’n weerga niet kent!”

Cursus gaat viraal

Als een verkoudheidje tijdens carnaval gaat ook deze cursus viraal. Zo’n 2500 personen hebben interesse via Facebook, ruim zevenhonderd hebben aangegeven te komen. “We willen geen project X worden en we overleggen met de plaatselijke autoriteiten om te kijken of we het moeten verzetten”, zegt de initiatiefnemer. Het feest gaat volgens hem hoe dan ook door. Overigens doen ze het in Beek en Donk wel allemaal netjes, Franken: “Om niet het verkeerde publiek te trekken, hebben we het zinnetje, ‘met de kleren aan’ toegevoegd.”